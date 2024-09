Bombendrohung - zwei Schulen evakuiert

Ein Anrufer hatte sich um 7 Uhr in der Früh bei der Polizei gemeldet und mit einer Bombe in einem Schulkomplex in Linz-Urfahr gedroht: Großeinsatz. Alle Kinder mussten raus bzw. durften erst gar nicht rein.

Oberösterreich. In Linz-Urfahr gibt es seit Donnerstagfrüh einen Polizeieinsatz: Ein Anrufer war über den Notruf bei der Landesleitzentrale gelandet und hatte dort mit einer Bombe in der "Schule für Alle" (der Allgemeinen Sonderschule 4) gedroht. © Mike Wolf × © Mike Wolf × © Mike Wolf × Nach dem Anruf wurde der gesamte Schulkomplex (Ecke Hölderlinstraße und Teistlergutstraße), indem sich auch Karlhof-Volksschule befindet, evakuiert. © Mike Wolf × Insgesamt waren 360 Kinder betroffen. Mit einem Gelenkbus der Linz AG wurden jene Kinder, die schon da waren, zum ASKÖ Bewegungscenter am Bachlberg gebracht. Inzwischen wird das Schulgebäude von den Einsatzkräften und einem sprengstoffkundigen Organ Raum für Raum untersucht. Gefunden wurde bisher zum Glück nichts. Ermittlungen gegen den noch unbekannten Anrufen sind im Gange.