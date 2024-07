Schwarze Rauchsäule: Kunstuni Linz brennt erneut

Wie Fotos zeigen, drang dichter, schwarzer Rauch aus einem Fenster der Linzer Kunstuniversität in der Innenstadt.

Linz. Große Aufregung Montagfrüh am Linzer Hauptplatz: Aus der Kunstuniversität drang eine schwarze Rauchsäule. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 6 Uhr alarmiert. Es dürfte sich um einen Kabelbrand handeln. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

Das betroffene Stromnetz wurde spannungsfrei geschaltet. So hatten Teile der Innenstadt keinen Strom. Wie lange der Einsatz noch läuft, ist unklar. Etwa 20 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.

Bereits am Freitag brannte es in der Kunstuniversität in der Linzer Innenstadt. Eine elektrische Anlage mit Hochspannungsversorgung hatte Feuer gefangen.