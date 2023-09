Seit Abschusserlaubnis: Es fehlt jede Spur vom Risikowolf

Noch zehn Tage lang darf der Wolf im Mühlviertel gejagt werden, dann läuft die Abschusserlaubnis aus.

OÖ. Zahlreiche tote Tiere, verunsicherte Bauern und eine vorzeitig beendete Almsaison gehen auf das Konto des sogenannten "Schadtwolfes" in OÖ. Zuletzt wurden Tiere am Dachsteinplateau gerissen, von einigen Schafen fehlt immer noch jede Spur.

Mit dem heutigen Mittwoch endet die Abschussgenehmigung für den Wolf am Dachstein - er lief bisher keinem Jäger vor die Flinte. Und es gab auch seit einiger Zeit keine Wolfsrisse mehr, wie der Wolfsbeauftragte des Landes OÖ, Gottfried Diewold, sagt. Er vermutet, dass sich der Wolf schon gar nicht mehr in der Nähe des Dachsteins aufhält - in nur einer Nacht legt ein Wolf Distanzen von bis zu 20 Kilometern zurück.

Auch der Wolf in Unterweißenbach ließ sich nicht mehr blicken - die Abschusserlaubnis läuft am 23. September aus.