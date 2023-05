Seit Tagen abgängig: Wer hat Jaqueline (14) gesehen?

Die 14-jährige Jaqueline ist seit dem 23. April abgängig. Zuletzt wurde sie am Bahnhof in Linz gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Oberösterreich. Eine 14-jährige deutsche Staatsbürgerin namens Jaqueline ist seit dem 23. April 2023 aus einer Sozialeinrichtung in Leonstein abgängig. Die Jugendliche kehrte von einem Wochenendbesuch bei ihrer Mutter nicht zurück und wurde zuletzt am 23. April 2023 am Bahnhof in Linz gesehen. Mögliche Aufenthaltsorte sind Linz und Wien, wie die Polizei berichtet.

© privat ×

Wer die abgängige 14-Jährige gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Steyrtal unter der Telefonnummer 059133/4125 melden.