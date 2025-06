So bunt war das 65. Narzissenfest

Bis zu 25.000 Besucher bei bestem Wetter im Ausseerland.

Stmk. Beim 65. Narzissenfest im steirischen Ausseerland sind am Sonntag die schönsten Figuren prämiert worden. Den Sieg in der Kategorie "Neue Gestelle" sicherte sich die Figur "Süße Kätzchen" vom Team Thomas Feldhammer und Franz Loitzl. Auf Platz zwei folgt Ottl, der Sumpfdackel vom Kreuz-Gaiswinkl Musikantenstammtisch, auf Platz drei die "Rumpü", die Steirische Harmonika vom Team Benedikt Winkler & Freunde.

Die Wahl der schönsten Figuren ist der traditionelle, abschließende Höhepunkt des Narzissenfestes. Heuer hatten sich 25 Teams angemeldet. Rund eine Million Blüten wurden gepflückt und mit Metallgerüsten zu Figuren gesteckt. Die Sieger in den Kategorien Alte Gestelle, Junioren, originellste Idee und schönste Ausführung werden erst am Sonntagabend bekanntgegeben.

Die Figuren wurden am Sonntag in Altaussee aufgestellt. Für den Bootskorso am Nachmittag wurden sie dann auf die Plätten und Kähne verladen. An den Arbeiten am Fest beteiligen sich rund 3.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Region. Das Narzissenfest hat im Frühling für die Region Ausseerland Salzkammergut eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung. Bei gutem Wetter werden jährlich bis zu 25.000 Besucher erwartet. Im Durchschnitt sind es etwa 17.000 teils internationale Gäste. Das 66. Narzissenfest findet 2026 von 28. bis 31. Mai in Bad Aussee statt.