Straßenmusiker attackiert Polizisten mit Österreich-Fahne

Gmunden. Ein 77-jähriger Flügelhornspieler ist Montagabend am Rathausplatz in Gmunden auf Polizisten losgegangen, als diese ihn nach seiner Erlaubnis als Straßenmusikant fragten. Er legte sein Instrument auf seinem Auto ab und beschimpfte sie. Als er sich zum Fahrzeug drehte, schlug er einen der Polizisten mit einer Fahnenstange, die er unter seiner Kleidung im Kreuz stecken hatte, ins Gesicht. An der Stange hing eine Österreichfahne, berichtete die Exekutive am Dienstag.

Ging mit Fußtritten auf sie los

Die Beamten waren als Fußpatrouille wegen eines Corona-Spaziergangs in Gmunden unterwegs, an dem der renitente Musiker aber nicht teilnahm. Sie forderten den Mann mehrmals auf, sein aggressives Verhalten einzustellen und sich auszuweisen. Die Anweisungen ignorierte der 77-Jährige; stattdessen ging er mit Fußtritten auf sie los. Er wurde schließlich festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht, wobei er jeden Beamten, der seinen Weg kreuzte, mit Fußtritten bedachte. Als er schließlich einvernommen werden konnte, war er nicht geständig. Er wird angezeigt.