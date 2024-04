Street Food Festival lockt nach Ried

Bei freiem Eintritt können die Speisen, die in den kleinen Food-Trucks zubereitet werden, genossen werden.

Ried. Das European Street Food Festival in Ried verspricht am 6. und 7. April eine kulinarische Weltreise: Die Besucher werden auf dem überdachten Open Air Gelände des FACC Sky Dome (ehemals Red Zac Arena) bei freiem Eintritt auf eine Gaumenfreuden-Tour mitgenommen. Seit 2015 begeisterte das Festival über drei Millionen Gäste. An den zahlreichen Ständen können Besucher internationale Spezialitäten wie thailändisches Pad Thai oder amerikanische Burger probieren. Besonderer Fokus liegt auf frischen, qualitativ hochwertigen Zutaten. Auch vegetarische und vegane Optionen sind reichlich vorhanden. Dazu gibt es eine Auswahl an erfrischenden Getränken. Das Festival bietet eine einladende Atmosphäre und ist ein Muss für alle Feinschmecker. Öffnungszeiten: Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr.