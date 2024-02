Tageseltern: Neue Verordnung für die Kinder

Kinder bei Tageseltern haben künftig auch Außenspielflächen zur Verfügung.

OÖ. Am Montagnachmittag ging die neue Verordnung für die Tageseltern in die Begutachtung. Das Ziel: Mehr Sicherheit und Qualität für die Kinder und ein neues Finanzierungssystem für Tageseltern. "In Oberösterreich haben wir ein gemeinsames Ziel: Wir wollen Kinderland Nr. 1 werden. Tageseltern sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Mit der Novelle der Verordnung sorgen wir dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt. Die Trägerorganisationen werden gestärkt und für noch mehr Qualität bei der Betreuung unserer Kinder gesorgt“, sagt Christine Haberlander.

Bereits im vergangenen Jahr fand das erste Gespräch der Bildungsdirektion OÖ mit dem OÖ. Tagesmutterverband statt, um die geplanten Änderungen zu besprechen. Die neue Verordnung hat wesentliche Ziele: Neben der rechtlichen Verankerung und damit Absicherung von bereits gelebten hohen Qualitätsstandards weitere Entbürokratisierungsmaßnahmen sowie ein neues Finanzierungssystem.

"Als Obfrau begrüße ich die geplante Verordnung, die mehr Sicherheit für die Kinder und unsere Beschäftigten bietet", sagt die Obfrau des Landesverbandes Tageseltern OÖ, Anna Pucher. Neben dem B2-Niveau und den rechtlich vorgeschriebenen Ersthelferkenntnissen sowie einem verpflichtend zu absolvierenden Kindernotfallkurs wird zusätzlich künftig auch das Vorhandensein von Außenspielflächen für die Kinder in die neuen Verordnung aufgenommen.