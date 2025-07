Tausende Bewerber, wenig Chancen – Test unter Kritik

Die Ärztekammer OÖ kritisiert den Medizin-Aufnahmetest.

OÖ. Der Medizin-Aufnahmetest steht erneut in der Kritik: Acht Stunden dauert er, viele der 2.084 Bewerbern in Linz investieren hohe Summen in Vorbereitungskurse – die Ärztekammer hält den Test dennoch für verbesserungswürdig. Präsident Peter Niedermoser bemängelt, dass empathische, für den Arztberuf geeignete Menschen oft scheitern.

Ein Konzept mit dem Roten Kreuz soll sozial Engagierten künftig Vorteile beim Zweitversuch bringen. Auch Vizerektorin Anita Rieder (Med-Uni Wien) rät von teuren Kursen ab: Vorbereitung ist wichtig, aber Kurse verbessern die Chancen nicht. Derzeit treten 15.668 Personen in Österreich zum Test an – in Linz sind 320 Studienplätze zu vergeben.