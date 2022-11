Taxibande: 30 Straftaten in vier Wochen

Die Taxiräuber von Pettenbach sind dieselben Täter wie die brutalen Schläger von Linz.

OÖ. Es geht um jenes Teenie-Trio, das sich am Wochenende von der Landeshauptstadt 50 Kilometer in den Bezirk Kirchdorf bringen ließ, dort den Taxler aus dem Auto zog und mit seinem Wagen davonfuhr – wir berichteten. Mit dem VW Passat fuhren sie die ganzen Nacht herum, ehe sie im 65 Kilometer entfernten Oberham einen Unfall bauten. Danach kauften sie sich von der Beute der jüngsten Coups in einer Bäckerei ein Frühstück und bestellten sich ein Taxi, um sich nach Wels chauffieren zu lassen. Dort wurden der Einheimische, ein Rumäne und dessen Freundin geschnappt.

Kopftreter. Wie ÖSTERREICH jetzt erfuhr, sind die drei amtsbekannten Kiddie-Täter bereits seit einem Monat außer Rand und Band – und genau jene 13-Jährigen, denen auch zwei extrem brutale Raubüberfälle in einer Nacht im Oktober zugerechnet werden. Dabei überfielen und beraubten sie gegen 4.30 Uhr in der Früh zunächst einen 48-Jährigen in der Goethestraße und eineinhalb Stunden später am Hauptbahnhof einen 20-Jährigen. Beide Opfer wurden erheblich verletzt, da die Yangster-Angreifer es „lustig finden, anderen Menschen auf den Kopf zu treten“. Insgsamt werden den drei 30 schwere Straftaten (Körperverletzung, Einbrüche, Überfälle) angelastet, begangen in knapp einem Monat. Alle drei befinden sich derzeit noch auf der Psychiatrie.

Roland Kopt