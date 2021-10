Tierquäler erstickt Katze mit Plastiksack

Der unbekannte Täter entsorgte das tote Tier in einem Bach in Schörfling am Attersee. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter aus der Bevölkerung.

Bezirk Vöcklabruck. Ein bislang unbekannter Täter quälte im Zeitraum von 18. Oktober 2021 bis 23. Oktober 2021 eine ausgewachsene Tigerkatze zu Tode, indem er der Katze einen Plastiksack über den Kopf stülpte. Die Katze dürfte dadurch vermutlich durch Ersticken zu Tode gekommen sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. In der Folge entsorgte der unbekannte Täter das Tier in einem Bach in Schörfling am Attersee, wo das verendete Tier von einer Frau während der Gartenarbeit aufgefunden wurde. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Täter.