Totes Paar in Linz: Obduktionsergebnis ist da

Die Obduktion ergab "kein Einwirken eines Dritten".

Linz. Die Obduktion des betagten Paares, das am Samstag tot auf der Terrasse seiner Wohnung im Süden von Linz entdeckt worden war, habe "kein Einwirken eines Dritten" ergeben, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mittwochnachmittag mit. Todesursache sei Verbluten gewesen.

Der 84-Jähriger Mann dürfte erst seine 90-jährige Frau getötet und dann sich das Leben genommen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte Ermittlungen wegen Mordes und Suizids aufgenommen, erst nach Vorliegen des schriftlichen Obduktionsberichts werde das Verfahren eingestellt.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.



In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200