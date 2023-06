Traktor krachte in Duschraum von Tennisclub – wie durch ein Wunder niemand verletzt

Ein führerloser Traktor rollte am Donnerstagabend in Pfaffing (Bezirk Vöcklabruck) gegen das Clubhaus des örtlichen Tennisvereins. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Ein 54-jähriger Landwirt hatte am Donnerstagabend seinen Traktor vor dem Stall seines Hofs abgestellt und war ins Haus gegangen. Am Fahrzeug war ein nicht für den Verkehr zugelassener Anhänger montiert. Kurze Zeit später setzte sich der Traktor plötzlich in Bewegung – obwohl die Handbremse angezogen war und ein Gang eingelegt war. Das Fahrzeug rollte geradewegs den Hand in Richtung Tennisclub runter, krachte dort in die Hausmauer, durchbrach sie und blieb mitten im Duschraum stehen.

Obwohl sich einige Tennisspieler vor dem Haus aufhielten und die Mauer einstürzte, wurde niemand verletzt.