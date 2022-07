Traktorfahrer überrollte eigene Lebensgefährtin: Tot

Drama in OÖ: Ein 67-Jähriger gibt an, seine Lebensgefährtin beim Rückwärtsfahren übersehen zu haben.

Eine 69-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Braunau ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, wurde sie vom Traktor ihres 67-jährigen Lebensgefährten überrollt. Er sei gegen 13.20 Uhr im Innenhof rückwärts gefahren und habe dabei die hinter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug stehende Frau übersehen. Die Frau sei noch an der Unfallstelle infolge ihrer schweren Verletzungen gestorben.