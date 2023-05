Trio bedroht 9-Jährigen mit Waffe

Drei Männer bedrohten einen Buben (9) vor einem Geschäft mit einer Waffe. Der 9-Jährige ergriff die Flucht. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Oberösterreich. Am Freitag um etwa 15.55 Uhr bedrohten drei bisher unbekannte Männer (maximal 20 Jahre alt) auf dem Parkplatz vor einem Geschäft in der Salzburger Straße in Braunau einen 9-jährigen Buben.

Der 9-Jährige verließ gerade das Geschäft als plötzlich einer der drei Täter aus einer blauen Plastiktüte eine Waffe rausnahm und sie in Richtung des Jungen richtete. Die drei Männer hatten außerdem noch zwei Messer in den Plastiktaschen.

Der Bub ergriff die Flucht. Die Männer verfolgten ihn zunächst von der Salzburger Straße in Richtung Fleschenfeldstraße und ließen dann von ihm ab. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ, wie die Polizei berichtet.

Täterbeschreibung

Alle drei Täter waren maximal 20 Jahre alt, zwischen 160 und 170 cm groß, schlank und hatten dunkle Haare.

Täter 1: Trug ein schwarzes T-Shirt und eine blaue löchrige Jeans.

Täter 2: Trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Täter 3: Trug eine schwarze Kappe mit grüner Aufschrift "Monster" und hatte einen grau/weißen Scooter bei sich.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Braunau unter 059133/4200.