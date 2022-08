Ein 35-jähriger Ukrainer ist am Sonntagnachmittag im Badesee Leithen in Geboltskirchen (Bezirk Grieskirchen) ertrunken.

Er war mit einem Arbeitskollegen von einem Steg aus in Richtung einer Badeplattform geschwommen. Plötzlich konnte sein Freund ihn nicht mehr sehen. Er alarmierte die Rettungskräfte. Eine Suchaktion wurde eingeleitet. Für den 35-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Taucher fanden seine Leiche am Abend in einer Tiefe von vier Metern, berichtete die Polizei.