Unbekannte fluteten Linzer Schule

Der finanzielle Schaden blieb vorerst unbeziffert, die Polizei bittet um Hinweise.

Linz. Unbekannte haben am Wochenende die Linzer Diesterwegschule unter Wasser gesetzt, indem sie in einer Toilette im zweiten Stock einen Waschbeckenablauf und -überlauf verstopften und den Wasserhahn aufdrehten. Eine Lehrerin bemerkte das am Sonntag, das Wasser hatte sich bereits über sämtliche Stockwerke verteilt und erheblichen Schaden angerichtet. Der Schulwart erstattete Anzeige, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Tat muss im Zeitraum von Freitag bis Sonntag passiert sein. Am Montag mussten Klassen verlegt werden, da Räume unter Wasser standen. Der finanzielle Schaden blieb vorerst unbeziffert, die Polizei bittet um Hinweise zur unbekannten Täterschaft unter der Telefonnummer 059133-45333.