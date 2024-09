Alarmfahndung nach Banküberfall in Linz

In Oberösterreich läuft ein Polizeigroßeinsatz nach einem Bankraub in Linz. Zwei bewaffnete Männer haben eine Sparkasse überfallen.

OÖ. Was bisher über den Banküberfall in Stadtteil Urfahr bekannt ist: Die beiden mit mindestens einer Pistole oder einer täuschend echten Pistolenattrappe bewaffneten Männer kamen um 10.17 Uhr in die Filiale in der Leonfeldner Straße.

Kontrollen verdächtiger Fahrzeuge in Marchtrenk. © Scharinger ×

Die Täter türmten zu Fuß, könnten aber später auf Räder, E-Roller, Motorräder oder ein Fluchtauto umgestiegen sein. Bei der Alarmfahndung wurde ein 30 Kilometer-Ring gezogen, wobei es auch in Marchtrenk oder Wels im Zuge von Polizeisperren auf den Verkehrswegen zu Anhaltungen und Kontrollen kam. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.