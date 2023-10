Verfolgungsjagd mit Papas Enduro

Als einer Motorrad-Streife der Polizei eine Maschine ohne Taferl in Hitzendorf bei Graz entgegenkam, nahmen die Cops sofort die Verfolgung auf. Ihr "Gegner": ein 14-Jähriger.

Stmk. Es war Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr, als die Motorrad-Polizisten im Bereich der Steinbergstraße in Hitzendorf, auf die Enduro der Marke Beta, konkret: eine 300er XTrainer, trafen. Am Steuer: ein auffällig junger Lenker, und die Maschine hatte kein Kennzeichen montiert.

Trotz mehrerer Anhalteversuche flüchtete der 14-Jährige in Richtung Graz. Polizisten aus Gratwein beteiligten sich an den Fahndungsmaßnahmen, konnten den Motorradfahrer jedoch auch nicht anhalten. Auf seiner Flucht kam der Teenie-Grazer schließlich in einer Rechtskurve aus eigenem Verschulden zu Sturz.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 14-Jährige das Motorrad seines Vaters unrechtmäßig in Betrieb genommen hat. Die dafür erforderliche Lenkberechtigung besitzt der Jugendliche (natürlich) nicht. Die Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Graz. Der Bursche wurde bei der Staatsanwaltschaft Graz und der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung angezeigt.