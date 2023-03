Verwandte finden 29-Jährigen tot in Wohnung

Der Mann dürfte vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Gmunden. Ein 29-jähriger Oberösterreicher ist am Donnerstag von Verwandten leblos in seiner Wohnung in Gmunden gefunden worden. Der Mann dürfte vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben sein, hieß es am Samstag auf Anfrage bei der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Es bestehe kein Verdacht auf Fremdverschulden.

Um die genaue Todesursache festzustellen, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet. Der 29-Jährige sei nicht erreichbar gewesen, deshalb hätte sich die Familie Sorgen gemacht und in der Wohnung nachgesehen, sagte die Sprecherin der Polizei.