Vor dem Narzissenfest: Bad Aussee steht unter Wasser!

Während im Osten die Sonne scheint, stehen Teile des Salzkammerguts unter Wasser: In Bad Aussee musste die Feuerwehr im Großeinsatz das Überschwemmungschaos beseitigen, bevor dort am Sonntag das Narzissenfest stattfindet.

Seit Donnerstag regnet es in Bad Aussee sintflutartig, sodass in Folge sogar ein Bach austrat und das Ortsgebiet überschwemmte: Häuser, Geschäfte und der Hauptplatz standen komplett unter Wasser. Teilweise erreichte der Wasserstand bis zu einem dreiviertel Meter. Die Feuerwehren Bad Aussee, Straßen, Obertressen, Reitern, Eselsbach/Unterkainisch und Altaussee mussten ausrücken, um das Chaos so schnell wie möglich zu beseitigen. Insgesamt 108 Feuerwehr-Einsatzkräfte waren über sechs Stunden lang beschäftigt. Inzwischen ist der Hauptplatz wieder geräumt.

© FF Eselbach-Unterkainisch ×

Am Wochenende findet in Bad Aussee das jährliche Narzissenfest statt, welches zahlreiche Touristen anzieht.