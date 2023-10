Wanda und Sportfreunde Stiller rocken auf Burg Clam

Ein Highlight im Konzertsommer wurde bereits bestätigt: Wanda und die Sportfreunde Stiller an einem Abend auf der gleichen Bühne auf Burg Clam.

OÖ. Wettertechnisch hat sich der heurige Sommer noch nicht einmal richtig verabschiedet, da warten schon die ersten Highlights für den kommenden Konzertsommer auf Burg Clam: Als erstes bestätigtes Konzert gibt's Wanda und die Sportfreunde Stiller im Doppelpack. Am 20. Juli 2024 kommen sie mit den Supportacts Salò und RAY.S, um am Burggelände dem Publikum einzuheizen. Dass zwei gleichwertige Bands an einem Abend spielen, ist neu, nicht jedoch das Gefühl, das vermittelt werden will: Festivalfeeling an einem Abend. Beginnen werden die Sportfreunde Stiller um 19 Uhr, danach spielen Wanda auf - das neue Album der Wiener Band wird am 24. November veröffentlicht.

Tickets für den Konzertnachmittag und Abend sind ab 69,99 Euro erhältlich. www.ticket24.at