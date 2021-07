Wiener beim Baden im Attersee ertrunken

Ein 90-jähriger Wiener, der Donnerstagabend vom Baden im Attersee (Bezirk Vöcklabruck) nicht mehr zurückgekehrt war, ist Freitagfrüh von Feuerwehrleuten nur wenige Meter vom Ufer entfernt tot im See gefunden wurden.

Er dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben, berichtete die Polizei, seine Leiche wurde von Tauchern aus drei Metern Tiefe geborgen.

Der Mann war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in Steinbach alleine baden gegangen. Zwei Stunden später meldete ihn seine Frau als vermisst. An einer groß angelegten Suchaktion waren zehn Taucher, rund 40 Feuerwehrleute sowie zusätzlich noch Wasserretter beteiligt.