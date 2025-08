Wienerin (79) stürzt am Traunstein 150 Meter in den Tod

Ein tödlicher Alpinunfall hat sich am Dienstag am Traunstein in Gmunden ereignet.

Eine 79-jährige Pensionistin aus Wien stürzte auf einer Seehöhe von etwa 1.300 Meter etwa 150 Meter über felsiges Steilgelände ab, sie blieb schließlich in einem Schotterfeld liegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der umgehend von Augenzeugen alarmierte Notarzt und die Sanitäter konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen. Das Unglück ereignete sich beim Abstieg über den südseitig gelegenen Mairalmsteig. Die Pensionistin unternahm die Bergtour auf den 1.691 Meter hohen Traunstein mit ihrer gleichaltrigen Cousine aus Bayern. Beide waren nach Angaben der Polizei erfahrene Bergsteigerinnen und hatten schon mehrmals den Traunstein bestiegen. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.