Zukunft der Pflege: 21 Millionen Euro für neues Heim

Der Neubau des Landespflege- und Betreuungszentrums in Christkindl ist ein Meilenstein in der Pflegebranche und unterstreicht das Bekenntnis der Landesregierung zu einer modernen und bedarfsgerechten Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

OÖ. Eine bahnbrechende Entscheidung wurde von der oberösterreichischen Landesregierung am Dienstag getroffen: Am Standort des Landespflege- und Betreuungszentrums Christkindl entsteht in den kommenden Jahren eine moderne Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit einem Budget von etwa 21 Millionen Euro und der Unterstützung der LAWOG als Bauträger wird ein Neubau realisiert, der das bisherige Gebäude ersetzen wird. Am Dienstag stellten Landeshautpmann Thomas Stelzer (ÖVP), Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) die Pläne vor.

Geplant sind insgesamt 120 Wohnplätze, darunter 119 Dauerwohnplätze in Vollbetreuung sowie ein Kurzzeitwohnplatz. Dieser Schritt markiert eine wegweisende Entwicklung im Bereich der Pflege und Betreuung von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und Pflegebedarf. "Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitmenschen und besonders für Menschen mit Beeinträchtigungen. Mit dem Neubau des Landespflege- und Betreuungszentrums in Christkindl schaffen wir ein zeitgemäßes Wohn- und Betreuungsumfeld für Menschen mit Beeinträchtigungen", sagt Thomas Stelzer (ÖVP).