Zwei Biker verunfallt: Beide Lenker tot

Wien/Bad Ischl. In Oberösterreich sind am Montag zwei Motorrad-Lenker tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr in einer Aussendung berichtete, hat sich der Verkehrsunfall auf der B153 bei Mitterweissenbach ereignet. Die Lenker der verunfallten Fahrzeuge wurden von Kräften des Roten Kreuzes und von der Mannschaft des Notarzthubschraubers Martin 3 versorgt. Leider konnte aber nur mehr der Tod beider Verunfallten festgestellt werden.

Die näheren Umstände der Unfallhergangs waren vorerst nicht bekannt. Von der Freiwilligen Feuerwehr Mitterweissenbach waren neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, hieß es in der Aussendung.