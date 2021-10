Österreichs Hotspot-Bezirke

Dunkelrot eingefärbt: Das sind die Corona-Hotspot-Bezirke in Österreich.

Melk. Österreichweit liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 260,3. Trauriger Spitzenreiter ist momentan Melk in NÖ mit 831. Das ist ein Plus von 651. Seit 23. Oktober gelten in den Bezirken Melk und Scheibbs deshalb Ausreiseverbote: Ein Verlassen der Region ist für Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr nur mit gültigem 3G-Nachweis erlaubt.



Ausgenommen ist nur die Durchreise ohne Zwischenstopp (ausgenommen unerlässliche Unterbrechungen). Enden sollen die Kontrollen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 400 fällt, oder die Impfquote 60 Prozent erreicht hat und die Sieben-Tage-Inzidenz bei weniger als 500 liegt.



Lesen Sie mehr mit ihrem oe24plus-Abo!