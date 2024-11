Österreichs Libanon-Blauhelme haben nun eine Kommandantin

Die österreichischen Blauhelme im Libanon stehen unter weiblichem Kommando.

Wie Bundesheersprecher Michael Bauer am Montag auf X mitteilte, hat Oberstleutnant Peter Ertl das Kommando des österreichischen UNIFIL-Kontingents an Frau Oberstleutnant Maria Eder übergeben. Sie ist die erste Österreicherin, die eine Auslandsmission dieser Größenordnung übernimmt. Nach der aktuell laufenden Rotation soll das österreichische UNIFIL-Kontingent 180 Soldatinnen und Soldaten zählen.

Bauer verbreitete ein Foto, das den Kommandowechsel in einem kargen Schutzraum zeigt. Die Zeremonie sei vom deutschen Konteradmiral Richard Kesten geleitet worden, dem Chef der UNIFIL-Marinegruppe. Die Kommandoübergabe sei "aufgrund der Lage im Einsatzraum (...) in kleinem Rahmen abgehalten" worden, so der Bundesheer-Sprecher. Aufgrund der israelischen Offensive gegen die Schiitenmiliz Hisbollah geraten die rund 10.000 UNIFIL-Soldaten immer wieder ins Schussfeld. Erst am Freitag wurden bei einem Zwischenfall vier italienische Blauhelme verletzt, Ende Oktober hatte es auch acht Österreicher getroffen.

Aufgrund der Lage im Einsatzraum wurde die „Medal Parade & Transfer of Authority AUTCON26 bei @UNIFIL_ im kleinen Rahmen abgehalten. Zudem fand die Übergabe des Kommandos von Oberstleutnant Peter Ertl an Oberstleutnant Maria Eder unter Leitung von Admiral Richard Kesten statt.… pic.twitter.com/B4N0Q4Rp8k — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) November 25, 2024

Der Kommandowechsel war in der Vorwoche bei der feierlichen Verabschiedung von 81 UNIFIL-Soldatinnen und -Soldaten im niederösterreichischen Götzendorf bekannt geworden. "Dies zeigt, dass Frauen bei uns jede Aufgabe wahrnehmen und erfüllen können", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Sie wies darauf hin, dass Eder einen wesentlichen Beitrag für die Einführung des freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen im Jahr 2022 gespielt hatte. Wie Bundesheersprecher Bauer erläuterte, war sie im Verteidigungsministerium für das Projekt zuständig. Die ersten Frauen kamen bereits im Jahr 1998 zum Bundesheer.

Im Hauptquartier Camp Naquora stationiert

Die Österreicherinnen und Österreicher sind im Hauptquartier Camp Naquora stationiert und gelten als "Rückgrat" der gesamten Truppe. Sie sind nämlich für die Logistik der UNIFIL zuständig, auch die Campfeuerwehr wird von den Bundesheerangehörigen betreut. Weil aufgrund der gespannten Sicherheitssituation lokale Mitarbeiter ausfallen, müssen die Soldatinnen und Soldaten Zusatzaufgaben übernehmen.