ÖVP-Mann zu Pensionistin: ''Alte Leute wie ihr gehören alle vergast''

Im Kremser Freibad kam es nach einer Verteilaktion zum Eklat. Ein ÖVP-Mann machte sich mutmaßlich nach dem Verbotsgesetz schuldig, wie die ''NÖN'' berichtet.

Niederösterreich. Am Donnerstagnachmittag kam es nach einer ÖAAB-Verteilaktion im Kremser Freibad zu einem unfassbaren Eklat: Ein 31-jähriger ÖVP-Parteiwerber geriet mit einer Pensionistin, die die Verteilaktion als Belästigung empfand, verbal aneinander – schließlich soll er sinngemäß gesagt habe: "Alte Leute gehören eh alle vergast!", wie die "NÖN" berichtet. Eine derartige Aussage würde wohl unter den Straftatbestand der Wiederbetätigung fallen. Der Vorfall rief die Polizei auf den Plan. Am Ende stand eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft gegen den ÖAABler, die den Mann vor Gericht bringen wird. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Sedelmaier: "Nicht tolerierbar"

Der 31-Jährige wurde am Tag danach von seinen politischen Funktionen im ÖAAB enthoben und ist kein ÖVP-Mitglied mehr, wie ÖVP-Stadtrat Martin Sedelmaier gegenüber "NÖN" bestätigt. "Wenn nur ein Funken daran stimmt, kann man das einfach nicht schönreden", so Sedelmaier. In der Partei würden über den Vorfall alle den Kopf schütteln. "Wenn da etwas dran ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr, so eine Aussage ist einfach nicht tolerierbar."