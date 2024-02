Opfer (80) weinte - da wurde Räuber zum Softie

Plötzlich Herz bzw Mitleid zeigte ein noch unbekannter Täter, der in Villach eine Spaziergängerin überfiel: Tränen schlugen den Mann, der plötzlich richtgehend höflich wurde, in die Flucht.

Ktn. Es trug sich am Montag um 14.15 Uhr in Villach am Drauradweg in der Nähe der St. Magdalenerstraße zu, wo jüngerer, in etwa 25- bis 30-jähriger Mann mit gezücktem Messer auf eine Seniorin zukam und die Fußgängerin aufforderte, ihm alles Geld zu geben, dass die 80-Jährige eingesteckt hatte.

Die Reaktion der Frau brachte den ganz in Schwarz mit Kapuzenpulli gekleideten Angreifer - nur seine Sneakes waren teilweise weiß - völlig aus dem Konzept.

Falscher Mann festgenommen

Da die Pensionistin nichts Bares bei sich hatte und obendrein zu weinen begann, äußerte sicher der Täter laut Angaben der 80-jährigen mit den Worten: "Kein Problem, ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag" - und entfernte sich anschließend vom Tatort eilende Schrittes in Richtung stadteinwärts. Die 80-jährige ging geschockt zur nächsten Polizeistation, in diesem Fall in die Trattengasse, und meldete den Vorfall.

Im Zuge der Fahndung konnte ein vorerst Verdächtiger gefasst werden. Nach einer durchgeführten Gegenüberstellung wurde der Mann jedoch wieder freigelassen, da er nach Angaben des Opfers als Täter nicht in Frage kam.