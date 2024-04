ORF-Moderator Patrick Budgen macht bis auf weiteres Schluss

Weil er auf X Kickl-Biograf Gernot Bauer zitierte, erntete Budgen einen Shitstorm sondergleichen und lässt das Twittern für unbestimmte Zeit sein.

Die Profil-Redakteure Gernot Bauer und Robert Teichler trafen mit ihrer Biografie zu FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl voll ins Blaue. Das Buch ist hierzulande in aller Munde und sorgt gerade in den sozialen Netzwerken für jede Menge Wirbel - so auch auf X.

Budgen mit folgenreichem Zitat

Kurz vor seinem Gastauftritt in Patrick Budgens Sendung im ORF wurde Bauer vom Moderator auf X wie folgt zitiert: "Wir wissen von Herbert Kickl, dass er relativ oft krank ist. Er lässt sich oft entschudigen und verschwindet für 1-2 Tage. Ich bin gespannt ob er überhaupt die Robustheit hat, dass er ganz oben ist."

Unbestimmte Pause auf X angekündigt

Das war zu viel für so manchen User auf X, weshalb Budgen einen wüsten Shitstorm erntete. Die Kommentare reichten von "Das ist wirklich tief, unglaublich..." über "grindige Bagage" bis hin zu homophoben Beleidigungen. Budgen reichte es daraufhin offensichtlich und will sich nun von der Plattform einstweilen zurückziehen: "Der Ton hier ist zunehmend so aggressiv und destruktiv, dass ich eine X-Pause einlegen werde."