Bauchstich vor Lokal – 34-Jähriger in Lebensgefahr

Vor einem Linzer Lokal ist es zu einem blutigen Streit gekommen.

Linz. Bei einem Streit vor einem Linzer Innenstadt-Lokal am 1. Mai gegen 4.00 Uhr soll ein 21-Jähriger einem 34-Jährigen in den Bauch gestochen haben. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Kepler Uniklinikum. Der 21-Jährige flüchtete, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife festgenommen. Die Tatwaffe, ein 20 Zentimeter langes Messer, wurde sichergestellt, der Verdächtige ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert, so die ersten Infos der Polizei.