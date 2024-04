In Graz kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 75-jähriger PKW-Lenker kam am Dienstag gegen 13.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Andritzer Reichsstraße in Graz ab und fuhr über eine Böschung. Anschließend überschlug sich das Fahrzueg und kam am Golfplatz auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ersthelfer konnten den Lenker aus dem Fahrzeug befreien und erfolgreich reanimieren. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert.