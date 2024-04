Wiens schlimmste Bande: Jüngstes Mitglied ist erst 12

Bei den 24 Verdächtigen im Alter von zwölf bis 17 Jahren handelt es sich vorwiegend um Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

Die Wiener Polizei hat rund 350 Einbrüche in Pkw, davon 300 in Taxis, durch 24 teils unmündige Jugendliche geklärt. Das gab der stellvertretende Leiter der Außenstelle West des Landeskriminalamts (LKA) Martin Bencza am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion bekannt. Auch Automaten- und Geschäftseinbrüche sowie Sachbeschädigungen gehen auf das Konto der Bande. Insgesamt 500 Delikte mit einem Schaden von 300.000 Euro seien so zusammengekommen.

5 Verdächtige in U-Haft

Bei den 24 Verdächtigen im Alter von zwölf bis 17 Jahren handelt es sich laut den Kriminalisten vorwiegend um Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. "Sie stammen aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien, Serbien, Slowakei und Tunesien", sagte Bencza. "Von den acht österreichischen Staatsbürgern haben die Verdächtigen auch überwiegend Migrationshintergrund", erklärte der Vizechef der LKA-Außenstelle. Sechs Verdächtige seien unmündig, also noch keine 14 Jahre alt. Vor allem diese bereiteten der Polizei Probleme, sagte Bencza. "Diese sind geständig, aber absolut uneinsichtig", führte er auf dem Medientermin aus.

Fünf Verdächtige sitzen bereits in U-Haft. Die entsprechenden Gerichtsverfahren in dem Fall sind noch ausständig. "Wir gehen jedoch davon aus, dass es entsprechende Verurteilungen geben wird", sagte Bencza.