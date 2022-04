Oster-Hits: Das sind die Top-Geschenke

Noch drei Mal schlafen, dann kommt der Osterhase – das liegt heuer in den Nestern.

Wien. Die Teuerungswelle zieht durch das Land, viele Menschen müssen derzeit jeden Cent umdrehen. Das macht sich auch beim bevorstehenden Osterfest bemerkbar. 230 Millionen Euro geben die Österreicherinnen heuer für Ostern aus. Im Schnitt sind das 90 Euro pro Kopf, im Vorjahr waren es noch 95 Euro. „Das liegt an der aktuellen Krisenphase in Österreich durch die hohe Inflation“, sagt Rainer Will vom Handelsverband.

Am spendierfreudigsten sind die Steirer und Kärntner: 105 Euro will man hier im Schnitt für das Fest ausgeben. Das Schlusslicht ist Wien: Im Schnitt 46 Euro. „Wir führen das darauf ­zurück, dass der Westen im Durchschnitt einkommensstärker ist“, sagt Will.

Nummer 1 der Geschenke bleiben auch heuer Süßigkeiten, in 53 % der Nester sind Schokoladenhasen gesetzt. 47 % verschenken gefärbte Eier, 24 % Spielwaren, 22 % Blumen und 15 % Selbstgebackenes.

Top: Auto, Räder & Sport-Artikel; Flop: Kleidung

Seller. Bei den Spielwaren geht der Trend heuer zu Waren mit Chips und Sensoren, u. a. ferngesteuerte Autos oder Drohnen. Dazu ist Playmobil gefragt sowie Outdoor-Artikel wie Tischtennissets, Trampolins oder Woom-Bikes. Im Vergleich zum Vorjahr konstant ist die Nachfrage nach Büchern. Weniger gekauft werden Elektroartikel und Textilien (Kleidung & Schuhe). Rund 69 Prozent kaufen für Ostern beim Discounter ein, nur 24 % shoppen online.