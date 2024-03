Oststeirer fing beim Tanken mit Kanister Feuer – tot

Polizei klärt Raubserie: Dating-Opfer reihenweise betäubt Eine gar nicht zarte "Liebesbande" wurde ausgehoben: Zehn Männer sollen in fünf Bundesländern via Datingplattform in die Venusfalle gelockt, betäubt und ausgeraubt worden sein. Die Polizei befürchtet weitere Opfer.