Pfingsten: Hotels fast ausgebucht

Kickstart für den Tourismus. Die Lockerungen sorgen für etliche volle Häuser.

Tourismus. Das Ende vieler Corona-Maßnahmen in Kombination mit den Pfingst-Feiertagen sorgt für volle Hotels – das zeigt der ÖSTERREICH-Rundruf.

Besonders im Trend sind Thermen. „Die Telefone stehen nicht still. An den Feiertags- wie auch den Wochenendterminen sind nur noch Restplätze verfügbar“, sagt Klaus Hofmann, Chef der St. Martins Therme in Frauenkirchen. Ein Blick in den Reservierungscomputer zeigt: Einen Aufenthalt länger als nur eine Nacht gibt es frühestens am 30. Mai. Bis in den Sommer hinein ist die Therme gut gebucht.

368 Kilometer weiter auf der Südautobahn, und man landet in Velden. Der Ort ist über das Wochenende zu 80 Prozent ausgebucht. Möglichkeiten gäbe es noch im Falkensteiner Schlosshotel (fünf Sterne). Billigste Variante: Die Junior Suite Superior um 1.370 Euro für zwei Nächte mit Frühstück.

Bummvoll. Nächster See, nächstes volles Haus. Im Seehotel Lackner am Mondsee gäbe es an diesem Wochenende noch ein Zimmer. Besitzer Martin Lackner zu ÖSTERREICH: „Im Juli sind auch schon 60 % der Zimmer belegt, der August ist fast ausreserviert.“

Optimismus. Wer ein Wochenende im Stanglwirt in Going verbringen will, wird aktuell bis September vertröstet. Auch im berühmten Weissen Rössl am Wolfgangsee steigt die Stimmung: „Wir waren verunsichert, wie es weitergeht, jetzt trauen sich die Gäste wieder. Wir sind optimistisch, dass es aufwärts geht“, sagt Chefin Gudrun Peter.