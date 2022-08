Pkw crasht auf A1 in Lkw – 59-Jähriger tot

Obwohl ein nachkommender Lenker sofort Erste Hilfe leistete und trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztteams starb der 59-Jährige noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Eberstalzell/Hallein. Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Hallein ist am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) nahe der Ausfahrt Eberstalzell gegen einen Lkw geprallt und tödlich verletzt worden. Sein Pkw krachte nach der Kollision gegen die Betonmittelleitschiene und kam am Grünstreifen entlang der Betonleitwand zum Stillstand. Obwohl ein nachkommender Lenker sofort Erste Hilfe leistete und trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen des Notarztteams starb der 59-Jährige noch an der Unfallstelle, so die Polizei.