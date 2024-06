Pole (40) raste mit Toyota Ring entlang: Radfahrer und Auto gecrasht

Zwei Unfälle verursachte ein betrunkener 40-Jähriger Montagabend in Wien. Er raste mit seinem Auto den Ring entlang. Dabei kollidierte er mit einem anderen Pkw und rammte einen Radfahrer, der schwer verletzt wurde.

Wien. Äußerst gefährlich war die Fahrweise eines 40-jährigen Polen, der am Montag gegen 18 Uhr die Ringstraße entlangpreschte. Dabei soll er mit seinem Toyota riskante Überholmanöver gemacht haben. Im Bereich des Dr.-Karl-Renner-Rings soll er dann sogar Linksabbieger über die linken Schienenanlagen überholt haben. Im Zuge dessen kam er von der Straße ab und fuhr auf die Fußgängerfläche vor dem Denkmal der Republik. Passanten, die sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhielten, konnten nur aufgrund ihrer schnellen Reaktion verhindern über den Haufen gefahren zu werden.

Nicht alle kamen ohne Verletzungen davon

Dies kümmerte den Polen aber anscheinend wenig und er setzte seine Fahrt fort. Kurz darauf kam es dann zum ersten Crash. Er kollidierte mit einer 50-jährigen Pkw-Lenkerin, die bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt blieb. Ihr Auto wurde jedoch schwer beschädigt und war anschließend fahrunfähig.

Doch auch dies stoppte den 40-Jährigen nicht. Er fuhr weiter und krachte wenig später in einen 23-jährigen Fahrradfahrer, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den Verletzten und brachten ihn mit dem Verdacht mehrerer Frakturen ins Krankenhaus.

Straßen-Rowdy hatte 1,44 Promille intus

Nach der Karambolage mit dem Radfahrer stieg der Chaos-Lenker aus und flüchtete zu Fuß. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer und es gelang einem Polizisten den Mann festzunehmen. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Wenig überraschend wurde dem Raser der Führerschein noch vor Ort abgenommen.

Bei der Vernehmung gab der Festgenommene an, sich an die meisten Vorfälle nicht erinnern zu können. Er wurde wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, schwerer Sachbeschädigung sowie vorsätzlicher Gemeingefährdung angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.