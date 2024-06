Frontal-Crash: Lenker mit 2,9 Promille unterwegs

Dem Alkolenker wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen.

Oberhofen am Irrsee. Ein 28-jähriger alkoholisierter Lkw-Lenker ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Fahrzeug in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) frontal gegen ein entgegen kommendes Auto gekracht. Der 28-Jährige war mit 2,94 Promille Alkohol im Blut mit seinem Firmen-Lkw unterwegs und verwendete keinen Sicherheitsgurt. Er und der beteiligte Pkw-Lenker, ein 58-Jähriger, wurden verletzt, berichtete die Polizei.

Der 28-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der 58-Jährige verweigerte eine Versorgung im Spital. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Gemeindestraße Am Irrsee Richtung Oberhofen am Irrsee im Bereich der Kreuzung Am Irrsee/Hof. Dem Alkolenker wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen.