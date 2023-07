Polizei-Großeinsatz: Rechte Demo in Wien

Die rechtsextreme Gruppierung ''Identitäre'' marschieren heute durch Wien. Etwa 200 Polizei-Beamte sind im Einsatz.

Wien. Am Samstag ab 15 Uhr demonstrierten rechtsextreme Gruppierungen, wie die "Identitären" oder "Die Österreicher", in der Wiener Innenstadt unter dem Motto "Remigration". Hunderte Polizisten sind im Einsatz, um eine Eskalation zu verhindern.

Der Treffpunkt der rechten Demo war am Helmut-Zilk-Platz vor der Albertina. Wenige hundert Demonstranten fanden sich dort ein – darunter dürften auch Rechte aus der Schweiz und Deutschland sein, die für die Demo angereist waren. Um Journalisten an der Berichterstattung zu hindern, spannten die Teilnehmer schwarze Schirme auf, um sie so abzudrängen und am Filmen zu hindern.

Sitzblockade der Antifa

Die linke "Autonome Antifa" rief zu einer Gegendemonstration auf und blockierte nach etwa 20 Minuten die Route des rechtsextremen Aufmarsches mit einer Sitzblockade am Josefsplatz. Die "Identitären" waren durch zwei Blockaden kurzzeitig eingekesselt.

Sitzblockade der Antifa.

Nach wenigen Minuten steht die rassistische Demonstration wegen einer antifaschistischen Sitzblockade. Aktuell wird die Räumung dieser angekündigt. #w2907 pic.twitter.com/criDabVcjd — Lina Dahm (@_LinaDahm_) July 29, 2023

Siamo tutti Antifacisti. Antifaschist_innen lassen sich nicht aufhalten. Spontan gelang es in die Nähe der Rechtsexttemen zu kommen. Laitstarker Protest. #w2907 pic.twitter.com/WcbeccVy36 — Birgit Hebein (@BirgitHebein) July 29, 2023

Schließlich umgingen die rechtsextremen Aktivisten die Sitzblockade und marschierten weiter Richtung Michaelerplatz.

Polizei-Einsatz bei der rechtsextremen Demo in Wien.

Die Polizisten versuchten die beiden Gruppen nicht aufeinander treffen zu lassen.

Aufgrund der antifaschistischen Proteste musste das jämmerliche Häuflein von europaweit angekarrten Rechtsextremen auf eine viel kürzere Route umgeleitet werden und werden nun bei ihrer Abschlusskundgebung auf der Freyung mit Parolen beschallt!



#w2907 pic.twitter.com/uZXGLnAJbL — Zwangsräumungen verhindern Wien (@encommun_at) July 29, 2023

Bei der Freyung fand die Abschlusskundgebung der rechtsextremen Demonstration statt. In der Nähe formierte sich erneut die Gegendemonstration.