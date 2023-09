Zwei Warnschüsse vermochten einen Afrikaner nicht zu stoppen. Erst als Pfefferspray ins Spiel kam, ging der mutmaßliche Dealer in die Knie: Obwohl er sich weiter heftig wehrte, konnten die Beamten den 28-Jährigen schließlich festzunehmen.

OÖ. Am Dienstag wurde eine Polizeistreife wegen einer Schlägerei in Linz in die Wiener Straße alarmiert. Dort waren um etwa 21.50 Uhr ein 35-Jähriger und ein Dealer (28) bei einem Drogengeschäft uneins geworden und aneinander geraten. Der 28-jährige Nigerianer wurde von der Polizei im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle gesichtet und zum Stehenbleiben aufgefordert. Doch der Mann dachte nicht daran und flüchtete eilenden Schrittes – die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Der Verdächtige versteckte sich im Bereich der Turmstraße im Stadtteil Spallerhof hinter einer Garage. Trotz Aufforderung der Polizisten kam der Mann nicht aus dem Versteck heraus. Als weitere Polizeistreifen eintrafen, trat der 28-Jährige hervor und ging auf die Beamten zu.

Da er dabei nicht auf die Ansprachen hörte, gab einer der Polizisten einen Schreckschuss in den Boden ab. Der 28-Jährige schreckte kurz zusammen, ging aber weiter wie ferngesteuert auf die Polizisten zu. Auch nach einem zweiten Schreckschuss in den Boden blieb der Nigerianer nicht stehen. Da er weiter keinerlei Reaktion zeigte, wurde der Pfefferspray eingesetzt. Nach einer leichten Reaktion darauf nutzte einer der Polizisten die Gelegenheit und brachte den 28-Jährigen zu Boden, wobei sich der Mann massiv wehrte. Schließlich gelang es den Polizisten den aggressiven Afrikaner gegen 22:10 Uhr festzunehmen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.