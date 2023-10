Polizeiinspektion steht auf "Willhaben" zum Verkauf

Auf der Anzeigenplattform "willhaben.at" gibt es derzeit ein kurioses Kaufangebot.

Niederösterreich. Nutzer der Online-Plattform "willhaben.at" staunen derzeit über ein äußerst kurioses Verkaufs-Angebot: Es gibt eine Polizeiinspektion zum Kaufen. Kaufpreis: 1.575.000 Euro. Es handelt sich dabei um das Bürogebäude in der Mozartstraße 31, in dem die örtliche Polizeiinspektion untergebracht ist.

Für den Betrag erhält man 1.197 Quadratmeter Bürofläche. Laut Inserat ist das Polizeigebäude "nach Vereinbarung" verfügbar. Bei Interesse könne man sich per Mail an die Landesimmobiliengesellschaft wenden. Wie "NÖN" berichtet dürfte es bereits einen Interessenten geben: Die Raiffeisenbank gleich daneben will ihren Standort in Amstetten deutlich ausbauen.

Inspektionskommandant: "Standortzusicherung"

Inspektionskommandant Chefinspektor Oliver Zechmeister sagt gegenüber "NÖN": "Der Verkauf ist natürlich mit dem Bundesministerium, der Landespolizeidirektion und der NÖ Landesimmobiliengesellschaft (LIG), der das Haus ja gehört, abgesprochen. Es gibt selbstverständlich eine Standortzusicherung. Der Käufer muss den Pachtvertrag des Ministeriums mit der LIG übernehmen."

