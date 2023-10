Ehepaar beim Wandern von Kuh verletzt

Die Frau wurde schwer verletzt. Ihr 70-jähriger Mann wollte ihr zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls von der Kuh angegriffen.

Feldkirchen/Turracher Höhe. Den sonnigen Herbsttag wollte ein Ehepaar aus dem Bezirk Feldkirchen am Mittwoch für eine Wanderung nutzen. Im Bereich der Turracher Höhe begegneten sie einer Gruppe mit sieben Kühen und drei Kälbern. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, griff eine Kuh aus bisher unbekannter Ursache die 68-jährige Frau an und drückte sie gegen eine Böschung. Ihr 70-jähriger Mann wollte ihr zu Hilfe eilen und wurde ebenfalls von der Kuh angegriffen.

Der Besitzer der Tiere befand sich in der Nähe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau musste mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen werden, ihr Mann erlitt leichte Verletzungen.