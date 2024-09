Polizeistreife erfasste Buben (10) bei Bim-Station: Spital

Der Bub befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Ein zehn Jahre altes Kind ist am Dienstag am frühen Nachmittag bei einem Zusammenstoß mit einer Polizeistreife verletzt worden. Der Bub erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung und Prellungen. Die Beamten waren laut Polizeiangaben mit ihrem Wagen in Penzing im Einsatz unterwegs, als es zu dem Unfall in der Hochsatzengasse kam.

Das Kind sei hinter einer Straßenbahn auf die Straße getreten. Obwohl die Beamten mit stark reduzierter Fahrtgeschwindigkeit gefahren seien, sei die Kollision nicht mehr vermeidbar gewesen. Der Zehnjährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung hat den Unfall aufgenommen, teilte die Polizei mit.