Protest-Chaos: FPÖ-Anhänger planen Mega-Demo gegen Nehammer

Der Auftrag zur Regierungsbildung für Bundeskanzler Karl Nehammer sorgt weiterhin für Spannungen in Österreich.

Anhänger des freiheitlichen Wahlsiegers Herbert Kickl planen nun, gegen die Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorzugehen.

Während unmittelbar nach dem Wahlerfolgder FPÖ linke Gruppen vor dem Parlament demonstrierten, formiert sich nun die Gegenbewegung, um ihre Standpunkte zu vertreten. Auf Telegram kursieren Aufrufe zu einer Großdemonstration in Wien.

Demo-Datum historisch aufgeladen

Der Aufruf, der von Verschwörungstheorien durchsetzt ist, richtet sich gegen eine mögliche Koalition der "Verliererparteien". Die Demonstration ist für den 9. November geplant – ein historisch aufgeladener Tag, der an die Novemberpogrome von 1938 in Nazi-Deutschland erinnert. Geplant ist ein Marsch vom Heldenplatz über die Ringstraße. Unter dem Motto "Macht euch bereit" wird besonders in Gruppen von Corona-Leugnern mobilisiert.

Rechtsextreme und die Glöckner machen nun mobil, weil Kickl nicht mit der Regierungsbildung beauftragt wurde. Das ist mal der Anfang. pic.twitter.com/F53ysW9D2k — Markus Sulzbacher (@msulzbacher) October 23, 2024

Auch die Wiener Polizei nahm auf X zu den Plänen Stellung. Auf die Frage eines Nutzers erklärte das Social-Media-Team, dass ein Verbot der Demonstration derzeit nicht in Betracht gezogen werde.

Zehntausend Menschen erwartet

Die Demonstration soll um 14 Uhr beginnen, und die Organisatoren hoffen auf eine Teilnahme von mehreren Zehntausend Menschen. Ob diese Erwartungen erfüllt werden, bleibt jedoch abzuwarten.