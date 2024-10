"Völlig falsch": ÖVP-Landeschef gegen Nehammer-Regierungsauftrag

Einem aus der ÖVP schmeckt der Regierungsbildungsauftrag für seinen Parteifreund Karl Nehammer gar nicht.

Karl Nehammer hat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Ausgerechnet aus der eigenen Partei kommt dagegen jetzt Widerstand.

Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler, der in wenigen Wochen eine Landtagswahl gegen eine immer stärker werdende FPÖ zu schlagen hat, hält die Entscheidung von VdB für "völlig falsch".

Kritik an VdB

Auf Instagram teilte Drexler mit: "Ich halte es für völlig falsch, dass der Bundespräsident nicht den Vertreter der stimmenstärksten Partei mit einem Regierungsbildungsauftrag ausstattet."

So soll es in der Steiermark laufen

Wie Drexler sich die nächste Regierungsbildung für die Steiermark vorstellt, erklärt er auch gleich: "In der steirischen Landesverfassung ist klar festgeschrieben, dass die stimmenstärkste Partei nach einer Landtagswahl zu Verhandlungen über die Bildung der Landesregierung einlädt. Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Arbeit für die Steiermark geleistet und ich hoffe, dass wir am 24. November den konstruktiven Weg der weiß-grünen Zusammenarbeit fortsetzen können und keine Verhältnisse wie in Wien haben." Das ist eine heftige Ansage des mächtigen ÖVP-Chefs Drexler.