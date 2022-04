Protz-Raser mit 251 km/h in 80er-Zone

Die Geldstrafe wird er locker wegstecken, ein Führerscheinentzug könnte ihn zumindest eine Zeit lang einbremsen.

Wien, NÖ. Da wollte wohl einer, der zu viel hat, einem (tschechischen) Millionär nacheifern, der kürzlich in Deutschland auf 417 km/h aufdrehte. Immobilienentwickler, Spirituosen-Importeur und Kryptowährungs-Verchecker „Omo_5000“ alias Dejan O. brachte es mit seinem McLaren 765 zwar nur auf 251 km/h, dafür sind in Österreich solche Geschwindigkeiten nirgendwo erlaubt, und schon gar nicht in einer 80er-Zone auf der Autobahn, wie der zweifache Familienvater mit Protz-Villa in Wien und voll gestopfter Privatgarage (Porsche, Bentley, 2 Mercedes G, Lamborghini Aventador) auf Instagram Dienstagvormittag postete.

Informanten wandten sich empört an ÖSTERREICH. Mittlerweile hat der Auto- und Uhren-Enthusiast den Raser-Film zwar wieder vom Netz genommen – allerdings haben wir es in der Zwischenzeit der Polizei weitergeleitet, die sich den Blei- pardon: Goldfuß-Ausflug ganz genau anschaut. User vermuten, dass die Strecke die A 21 war. Laut NÖ-Verkehrsabteilung liegt die „Tatstrecke“ aber in der Steiermark oder Kärnten.