Puff-Outing: "Auch Anwälte sind nur Männer"

Der schlüpfrige Auftritt eines Anwalts in einer TV-Sex-Doku hat ein Beben ausgelöst.

Wien. Früher war alles besser: Da waren die regelmäßigen Besuche einschlägiger Strafverteidiger bei den Damen des horizontalen Gewerbes noch standesgemäß. Allerdings ließen sich die Vertreter der Jurisprudenz dabei nicht von einem TV-Kamerateam begleiten. Das ist eine neue Qualität, die jetzt ein Wiener Advokat zum Entsetzen vieler Standeskollegen abgeliefert hat. Der Anwalt bandelte halb nackt in Bademantel und schwarzem Slip in einer halbseidenen Fernsehproduktion (Geil! So treibt es ­Österreich) mit einer Liebesdienerin an, verzog sich mit ihr aufs Zimmer und flötete etwas über die Vorzüge von Puff-Besuchen ins Mikrofon.

Anwältin Wagner stichelt.

Während die strenge Anwaltskammer nun ­wegen Verletzung von Ehre und Ansehen gegen den lüsternen Kollegen ermittelt, zeigt sich Star-Anwältin Astrid Wagner gelassener. Die Verteidigerin, die selbst aufgrund von Oben-ohne-Fotos schon ins Visier geraten war, folgerte scharfsinnig wie immer: „Auch An­wälte sind nur Männer.“