Punsch & Partys: Fast 800 Strafen für Corona-Sünder

30 Gäste bei Punsch-Stand am Wiener Graben, Treffen im Keller – die Polizei im Stress.

Die Covid-Sünder werden immer frecher: Am Freitag kurz vor 18 Uhr rückte die Polizei zum berühmten Meinl am Graben aus. Aus dem Inneren wurde Punsch verkauft, etwa 30 Kunden waren anwesend, „teilweise vor dem ­Geschäft, teilweise im In­neren. Der Mindestabstand wurde mehrfach nicht eingehalten“, so die Polizei. Der Betreiber des Verkaufsstandes wurde angezeigt.

70 Burschenschafter in Kellergewölbe: Anzeige

Am Tag zuvor zur gleichen Uhrzeit versammelten sich etwa 70 Burschenschafter in einem Kellergewölbe in der Schlösselgasse in Wien-Josefstadt. Es gab zahlreiche Anzeigen.

Der dritte aufsehenerregende Fall fand am ersten Tag des Lockdowns statt: Eine Shisha-Bar in Wien-Hernals ignorierte das Gastro- und auch das Rauchverbot. Bis zu 20 Gäste waren anwesend.

Polizei-Bilanz

Insgesamt sind die Kontrollore im Stress: Seit Dienstag 0.00 Uhr wurden 796 Anzeigen und Organstrafmandate ausgestellt. Bei Weitem die meisten in der Bundeshauptstadt (224 Anzeigen, 72 Organstrafmandate). Die wenigsten waren es in Vorarlberg.